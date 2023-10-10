В Башкирии мать в пьяном угаре вспорола ножом живот собственному ребенку

10:30, 10 окт 2023

В Башкирии в населенном пункте Приютово произошел трагический инцидент. 22-летняя молодая мама в порыве гнева совершила ужасный поступок - нанесла ножевые ранения своему ребенку.

Как стало известно, накануне вечером семья распивала спиртные напитки. Их малыш не мог заснуть и громко плакал, что, видимо, и спровоцировало женщину на агрессию. В приступе ярости она схватила нож и жестоко ранила беззащитного младенца.

Затем мать заперла изувеченного ребенка в комнате и вышла на улицу. Там она остановила прохожего и попросила вызвать скорую помощь.

Прибывшая бригада медиков скорой экстренно доставила малыша в отделение реанимации Белебеевской центральной районной больницы. У ребенка была диагностирована открытая рана живота и сотрясение мозга. Позже его перевезли в уфимскую РДКБ.

Тем временем матерью занялись сотрудники правоохранительных органов. Известно, что семья ранее уже состояла на учете в социальных службах.

Подробности трагедии выясняют следственный комитет, полиция и министерство здравоохранения Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный