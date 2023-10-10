В Уфе в багажнике автомобиля нашли тело 14-летней девушки

11:27, 10 окт 2023

Во вторник, 10 октября, в полицию города Уфы поступило тревожное сообщение из микрорайона Черниковка о пропаже 14-летней девочки. Ее мать, вернувшись домой, обнаружила, что дочери нет в комнате. Обыскав дом и не найдя следов присутствия ребенка, женщина решила обратиться в правоохранительные органы за помощью.

Тело пропавшей девочки было обнаружено в багажнике автомобиля. Со слов очевидцев, девочка была задушена. Полиция незамедлительно начала расследование обстоятельств гибели подростка.

По словам родственников, у погибшей был сводный брат - совершеннолетний юноша по имени Сергей. В тот вечер он также исчез из дома и до сих пор не выходит на связь. Родные опасаются, что его исчезновение может быть связано с убийством сестры.

Полиция пока не комментирует никаких подробностей расследования, ссылаясь на необходимость проведения оперативных мероприятий.

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Автор: Семен Подгорный