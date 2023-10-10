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Смертельное ДТП в Бирском районе Башкирии: грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы

Смертельное ДТП в Бирском районе Башкирии: грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы

12:24, 10 окт 2023

В Бирском районе Башкирии произошла трагическая автомобильная авария, унесшая жизнь пассажирки.

Страшное ДТП случилось 10 октября 2023 года около 11 часов утра на 79-м километре автомобильной дороги в направлении Уфа - Янаул. По предварительной информации, 27-летний водитель грузового манипулятора КамАЗ, выезжая на главную дорогу со стороны населенного пункта Калинники, столкнулся с автомобилем Ниссан Elgrand под управлением 34-летнего жителя Уфы.

В результате лобового столкновения водитель иномарки и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Еще одна пассажирка Nissan, 54-летняя жительница Бураевского района, скончалась на месте происшествия.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, криминалисты и другие экстренные службы. Они устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП. Ведется расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: Башдтп
Теги: Бирский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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