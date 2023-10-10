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В Башкирии родители получили серьезные ожоги, спасая детей из пожара

В Башкирии родители получили серьезные ожоги, спасая детей из пожара

14:10, 10 окт 2023

Накануне в населенном пункте Красный Восток, расположенном в Аургазинском районе Республики Башкортостан, произошло происшествие.

В одном из частных домов, в котором проживала многодетная семья вспыхнул пожар. В тот момент дома находились отец и трое малолетних детей - младшему из которых еще даже не исполнился год. Мать в это время находилась на улице и первой заметила огонь. Не растерявшись, женщина вбежала в дом, разбудила спящих и начала выводить их наружу.

К сожалению, из-за быстрого распространения пламени ожогов избежать не удалось. Госпитализировали обоих родителей с ожогами различной степени тяжести. Главное - дети не пострадали и остались живы.

Как сообщили в информационной службе МЧС по Республике Башкортостан, местной администрацией для этой семьи будет предоставлено временное жилье, поскольку их собственный дом сильно поврежден огнем.

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за перегрева дымохода печи, в результате чего загорелась кровля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия пожар
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