Трагедия на стройке в Уфе: рабочий погиб, упав в шахту лифта

14:37, 10 окт 2023

В минувшую пятницу в Уфе произошел трагический несчастный случай на одном из строящихся объектов города, унесший жизнь 63-летнего рабочего.

Как сообщили в Гострудинспекции Республики Башкортостан, 6 октября на стройплощадке возводимого многоэтажного жилого комплекса в Октябрьском районе столицы, произошел несчастный случай.

Подсобный рабочий, сотрудник подрядной организации ООО "Квадро", выполняя работы на втором этаже здания, упал в шахту лифта.

С тяжелейшими травмами мужчина был госпитализирован, однако спасти его жизнь медикам не удалось, несмотря на все усилия.

Гострудинспекция начала расследование данного происшествия, чтобы точно установить все его обстоятельства и причины. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм охраны труда и техники безопасности на объекте.

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Автор: Семен Подгорный