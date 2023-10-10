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«Через три дня вонять начнет»: уфимец рассказал следствию, как убивал сводную сестру

«Через три дня вонять начнет»: уфимец рассказал следствию, как убивал сводную сестру

16:43, 10 окт 2023

В Уфе произошло страшное преступление - 22-летний парень задушил собственную 14-летнюю сестру. На допросе он подробно рассказал следователю, как совершил это жестокое убийство и пытался скрыть следы.

По словам Сергея, он подкараулил сестру, когда та вышла из ванной. Набросил на ее голову полотенце и начал душить руками. Девушка пыталась вырваться, сопротивлялась, как могла, но силы были неравны.

Совершив убийство, злоумышленник вначале спрятал тело в диване. Он планировал под покровом темноты вынести сестру из дома и положить в багажник автомобиля. На вопрос следователя, почему он не оставил тело в диване, Сергей цинично ответил, что через три дня труп начал бы разлагаться и сильно вонять.

Когда преступление обнаружилось, полиция незамедлительно начала поиски подозреваемого. Его задержали на чердаке дома на улице Ушакова и доставили для дачи показаний. Жители района в шоке от случившегося, никто не мог предположить, что в, казалось бы, обычной семье может произойти такое ужасное преступление.

Следствие продолжается.

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Автор: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Видео: следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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