В Башкирии сняли на видео разборки осужденных с охраной исправительного центра

13:34, 11 окт 2023

Разборки между осужденными и охраной в исправительном центре Башкирии вызвали резонанс в социальных сетях. На опубликованном видео зафиксирован громкий конфликт между заключенным по имени Иван и сотрудниками ФСИН.

Согласно описанию автора ролика, инцидент произошел 9 октября в исправительном центре города Ишимбая . По его словам, местные конвоиры регулярно превышают полномочия - избивают подопечных, отбирают у них личные вещи и рабочий инструмент. Также осужденным якобы запрещают выходить в город, общаться с родственниками и получать медицинскую помощь.

На опубликованных кадрах Иван отказывается идти на беседу с сотрудниками колонии. Он требует, чтобы соседи по комнате вызвали полицию и прокуратуру, и громко кричит: "Мужики, легавые руки распускают! Произвол!". Мужчина настаивает, что сон для него священен и он не намерен никуда идти посреди ночи.

Один из заключенных подходит к начальнику колонии и интересуется, почему нельзя дождаться утра, чтобы поговорить с Иваном. Однако сотрудник ФСИН дает понять, что тот нарушил какие-то правила.

Далее на видео Иван лежит на полу в наручниках со ссадиной на лице. Автор ролика утверждает, что это результат избиения конвоирами.

В пресс-службе ФСИН по Башкирии представили иную версию случившегося. По их словам, во время вечерней поверки сотрудники заметили, что Иван и еще один заключенный находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они агрессивно отказывались подчиняться требованиям конвоиров.

Несмотря на многочисленные предупреждения, мужчины продолжали вести себя вызывающе. Факт их опьянения подтвердился при медосвидетельствовании. В камере для нарушителей они ломали мебель и камеры видеонаблюдения. Сотрудники ФСИН вынуждены были применить физическую силу, чтобы не допустить опасных действий. При этом вред здоровью заключенным якобы нанесен не был.

Сейчас по данному инциденту проводится служебная проверка. Скандальному герою ролика грозит замена общественных работ на тюремное заключение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: UFA1