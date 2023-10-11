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1 погиб и 2 пострадали: в Башкирии перевернулся автомобиль

1 погиб и 2 пострадали: в Башкирии перевернулся автомобиль

19:07, 11 окт 2023

В среду, 11 октября, на территории Учалинского района Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Примерно в 13 часов на 3-ем километре автомобильной дороги в направлении Комсомольск - Кучуково, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, по неустановленной пока причине, потерял управление. Это повлекло опрокидывание транспортного средства на проезжей части, а затем съезд в кювет с правой стороны.

В результате происшествия смертельные травмы получил один человек. Ещё двое - мужчина и женщина – были доставлены в больницу.

Дорожные полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств и причин случившегося. В настоящее время проводится расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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