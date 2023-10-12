Стали известны шокирующие подробности убийства 14-летней уфимки

10:05, 12 окт 2023

Уфе произошло шокирующее преступление - жестокое убийство 14-летней девочки-подростка. Как сообщает Telegram-канал Мэш Батащ, появились новые подробности этого страшного происшествия.

По предварительной информации следствия, подозреваемый в совершении преступления 21-летний молодой человек, являвшийся сводным братом погибшей, употреблял наркотические вещества и подрабатывал закладчиком. В ту роковую ночь он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда девочка вышла из душа, он воспользовался моментом и стал приставать к ней, а затем грубо повалил на диван. Несовершеннолетняя жертва отчаянно пыталась оказать сопротивление насильнику, однако тот в приступе агрессии начал душить бедняжку. В это время мать девочки спала в соседней комнате и не подозревала о происходящем кошмаре.

После совершения убийства преступник вынес тело своей сводной сестры из квартиры и спрятал его в багажнике автомобиля, принадлежавшего их матери. Его нашли прятавшимся в чердаке одной из многоэтажек по улице Ушакова.

Утром мать девочки обнаружила в машине тело дочери и занесла в квартиру. После этого она связалась с полицейскими. Было возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, имело ли место изнасилование со стороны сводного брата. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан правоохранительными органами и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком