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На глазах у всех: в Уфе чуть не похитили девушку прямо на улице

На глазах у всех: в Уфе чуть не похитили девушку прямо на улице

10:24, 12 окт 2023

В среду днем, 11 октября, в Уфе произошел пугающий инцидент - на глазах у многочисленных прохожих на улице Кольцевой было совершено нападение на девушку.

Как позже рассказал в одном из телеграм-каналов муж пострадавшей, инцидент произошел, когда его супруга шла по пешеходному переходу на перекрестке улиц Кольцевой и Невского в микрорайоне Черниковка. Вдруг к ней подбежал неизвестный мужчина средних лет в спортивном костюме и сланцах, внешне находившийся в состоянии наркотического опьянения. Он внезапно схватил беззащитную девушку за шею и попытался вытащить ее на проезжую часть и долго не отпускал.

Несмотря на отчаянные крики девушки, что она не знает этого мужчину, никто из прохожих не вмешался. Через некоторое время ей все же удалось отбиться от нападавшего. Полиция приехала лишь когда злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту девушка написала заявление в полицию. Супруг, рассказавший эту историю, выразил обеспокоенность, что преступник остается на свободе и может напасть на кого-то еще. Он также возмущен безразличием окружающих, проигнорировавших просьбы жертвы о помощи.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Башдтп
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа нападение
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