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Мать трижды ударила ножом ребенка в Башкирии - стало известно о его самочувствии

Мать трижды ударила ножом ребенка в Башкирии - стало известно о его самочувствии

10:40, 12 окт 2023

Стало известно о состоянии здоровья полуторагодовалого мальчика, которого мать, 22-летняя жительница Башкирии, в пьяном угаре трижды ударила ножом в живот.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, состояние ребёнка значительно улучшилось.
«Вчера ребенка перевели из реанимации в обычное отделение, его состояние оценивается как средней тяжести», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 7 октября вечером в городе Белебее женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем, подозревая его в измене. Мужчина покинул квартиру вместе со своим приятелем. Оставшись одна с громко плачущим полуторагодовалым сыном, она в приступе ярости нанесла ребенку не менее трёх ударов ножом в живот.

После этого женщина вышла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь для мальчика. Благодаря своевременному приезду медиков, малыш был спасен. Ему оказали неотложную медицинскую помощь, после чего доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Белебеевский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства. Проверяется полнота и своевременность принятых ими мер по защите прав ребёнка в неблагополучной семье. Ведь известно, что мать малыша злоупотребляла алкоголем, а отношения в семье были конфликтными.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебеевский район происшествия преступление
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