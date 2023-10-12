В Башкирии 9-летний мальчик взялся за топор, чтобы защитить отца от полиции

11:12, 12 окт 2023

В Гафурийском районе Башкирии произошел неприятный инцидент с участием девятилетнего мальчика, его отца и полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в населенный пункт Родина, чтобы задержать 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревался в краже 10 тысяч рублей с чужой банковской карты. Однако он отказался ехать на допрос. Взяв в руки топор, он вышел на веранду и потребовал, чтобы полицейские немедленно покинули его дом.

В ответ сотрудники применили силу - скрутили и обезоружили отца семейства. В этот момент на помощь родителю бросился его 9-летний сын. Мальчик нашел на веранде еще один топор и, подбежав со спины, ударил им одного из полицейских. Удар пришелся тупой стороной и не причинил серьезного вреда. Тем не менее, в результате инцидента сотрудник правоохранительных органов получил сильный ушиб.

И отец, и сын были доставлены в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия и оскорбление представителя власти.

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Автор: Семен Подгорный