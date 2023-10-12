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Подозреваемый в убийстве сестры уфимец страдал психическим расстройством

Подозреваемый в убийстве сестры уфимец страдал психическим расстройством

16:11, 12 окт 2023

Накануне в одном из домов уфимской Черниковки, произошла трагедия - 22-летний молодой человек жестоко убил свою 14-летнюю сводную сестру.

Как стало известно от адвоката подозреваемого, убийца ранее проходил лечение от хронического расстройства психического состояния. Он предполагает, что прием психотропных препаратов мог еще больше ухудшить состояние его подзащитного.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 9 октября между родственниками произошла ссора. В порыве гнева 22-летний молодой человек набросился на девочку и задушил ее. А затем, по неподтвержденной официально информации, он мог даже изнасиловать ее бездыханное тело.

После этого убийца спрятал тело сестры в ящик под диваном. Чтобы никто не стал ее искать, он вел переписку от имени девочки с бабушкой по телефону.

Их мать вернулась с работы домой поздно вечером. Решив, что дочь уже спит, она не стала ее будить и тоже легла спать. А ночью молодой человек переложил тело сестры в багажник автомобиля и скрылся, спрятавшись на чердаке одного из домов на улице Ушакова. Там его и задержала полиция утром следующего дня.

Возможно, в момент убийства подозреваемый находился под действием психотропных веществ.

Утром мать девочки обнаружила ее тело в багажнике своей машины и вызвала полицию.

По одной из версий, причиной жестокой расправы могла стать ревность парня к родителям и недостаток внимания с их стороны. Некоторые данные свидетельствуют, что их мать недавно ездила отдыхать с дочерью в Дубай, но сына не взяла. Это могло спровоцировать конфликт.

По факту убийства следственным отделом Орджоникидзевского района Уфы было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд должен избрать для подозреваемого меру пресечения. Скорее всего, он будет арестован на два месяца.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа убийство
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