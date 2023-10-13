Следствие устанавливает причины трагедии в деревне Башкирии

09:56, 13 окт 2023

В небольшой башкирской деревне Маржангулово, расположенной в Дуванском районе Башкирии, случилась трагедия. В ночь на 13 октября здесь загорелся частный жилой дом по улице Центральной. Площадь горения составляла примерно 50 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, дом полностью охватило открытое пламя. При тушении пожара огнеборцы нашли тело мужчины в возрасте 42 лет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники и дознаватель регионального МЧС. Им предстоит тщательно обследовать место пожара и установить его причины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ