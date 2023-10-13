Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Следствие устанавливает причины трагедии в деревне Башкирии

Следствие устанавливает причины трагедии в деревне Башкирии

09:56, 13 окт 2023

В небольшой башкирской деревне Маржангулово, расположенной в Дуванском районе Башкирии, случилась трагедия. В ночь на 13 октября здесь загорелся частный жилой дом по улице Центральной. Площадь горения составляла примерно 50 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, дом полностью охватило открытое пламя. При тушении пожара огнеборцы нашли тело мужчины в возрасте 42 лет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники и дознаватель регионального МЧС. Им предстоит тщательно обследовать место пожара и установить его причины.

В Башкирии родители получили серьезные ожоги, спасая детей из пожара

Читайте также:

В Башкирии родители получили серьезные ожоги, спасая детей из пожара

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия пожар смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok