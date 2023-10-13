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В Башкирии сын-инвалид заколол отца ножом после отказа выйти на прогулку

В Башкирии сын-инвалид заколол отца ножом после отказа выйти на прогулку

10:25, 13 окт 2023

Трагические события развернулись в одной из квартир Стерлитамака, когда 23-летний парень в приступе ярости нанес смертельные ножевые ранения своему отцу. По сообщениям местных СМИ, за полтора месяца до убийства родители молодого человека неоднократно пытались доказать, что их сын страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.

Сообщается, что проблемы у парня начались после того, как он пристрастился к наркотикам. Из-за злоупотребления запрещенными веществами его неоднократно посещала полиция. Во время одного из таких визитов парень в панике выпрыгнул с третьего этажа, пытаясь скрыться от правоохранителей. К несчастью, приземление оказалось неудачным - молодой человек сломал обе ноги и оказался прикованным к инвалидной коляске.

Несмотря на травмы, полученные при падении, он сумел добраться до леса, где скрылся от преследования. Лишь спустя некоторое время, вернувшись домой с переломанными конечностями, парень согласился обратиться за медицинской помощью.

Его поместили в психиатрическую больницу, однако вскоре выписали, посчитав здоровым. Родители же были уверены, что сын по-прежнему нуждается в лечении и уходе. По их словам, молодой человек регулярно требовал отпустить его погулять. За отказы родителям он якобы неоднократно угрожал расправой, однако полиция проигнорировала жалобы семьи.

В ту злополучную ночь парень вновь потребовал, чтобы отец помог ему выйти на прогулку. Получив отказ, он в приступе ярости нанес отцу удар ножом в шею. Услышав крики, мать выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Вернувшись в квартиру, она застала сына, наносящего отцу очередные ножевые ранения.

Как сообщается, в настоящее время подозреваемый в убийстве находится в психиатрической лечебнице. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств трагедии.
Подозреваемый в убийстве сестры уфимец страдал психическим расстройством

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке убийство
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