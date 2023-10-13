В Башкирии медведица напала на жительницу Ишимбайского района - видео

11:09, 13 окт 2023

Утром 13 октября в населенном пункте Петровское Ишимбайского района Башкирии произошел жуткий инцидент - на местную жительницу напала медведица.

По словам очевидцев, все случилось около местного сельского клуба, куда женщина направлялась по своим делам. Внезапно из кустов выскочила огромная медведица в сопровождении двух медвежат и накинулась на беззащитную женщину. Зверь был очень агрессивен и, схватив жертву, повалил на землю, а затем потащил по асфальту. К счастью, крики очевидцев нападения отпугнули хищницу, и та отступила, оставив израненную женщину на дороге.

«Мы очень надеемся, что у лесников есть необходимые средства, чтобы поймать медведицу живой. Ее нужно вывезти в лес вместе с медвежатами, а не убивать. Хотя зверь действительно ведет себя крайне агрессивно и может снова напасть на людей», - поделились обеспокоенные местные жители.

По словам местных жителей, которые стали свидетелями происшествия, медведица вместе с медвежатами после нападения скрылась в близлежащем парке напротив клуба. Жители села вызвали на помощь опытных егерей, чтобы те смогли отловить и усыпить агрессивное животное.

Тем временем пострадавшая женщина была госпитализирована с серьезными травмами - сломанной рукой и глубокими царапинами на спине. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео