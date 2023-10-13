Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии медведица напала на жительницу Ишимбайского района - видео

В Башкирии медведица напала на жительницу Ишимбайского района - видео

11:09, 13 окт 2023

Утром 13 октября в населенном пункте Петровское Ишимбайского района Башкирии произошел жуткий инцидент - на местную жительницу напала медведица.

По словам очевидцев, все случилось около местного сельского клуба, куда женщина направлялась по своим делам. Внезапно из кустов выскочила огромная медведица в сопровождении двух медвежат и накинулась на беззащитную женщину. Зверь был очень агрессивен и, схватив жертву, повалил на землю, а затем потащил по асфальту. К счастью, крики очевидцев нападения отпугнули хищницу, и та отступила, оставив израненную женщину на дороге.

По словам местных жителей, которые стали свидетелями происшествия, медведица вместе с медвежатами после нападения скрылась в близлежащем парке напротив клуба. Жители села вызвали на помощь опытных егерей, чтобы те смогли отловить и усыпить агрессивное животное.
«Мы очень надеемся, что у лесников есть необходимые средства, чтобы поймать медведицу живой. Ее нужно вывезти в лес вместе с медвежатами, а не убивать. Хотя зверь действительно ведет себя крайне агрессивно и может снова напасть на людей», - поделились обеспокоенные местные жители.

Тем временем пострадавшая женщина была госпитализирована с серьезными травмами - сломанной рукой и глубокими царапинами на спине. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбайский район происшествия нападение медведя
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok