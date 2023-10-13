В больнице Башкирии скончался попавший в ДТП водитель из Ленинградской области

11:47, 13 окт 2023

В Башкирии произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.

66-летний житель Ленинградской области ехал за рулем грузового седельного тягача "Скания" по трассе М-7 в районе населенного пункта Чирша-Тартыш в Кушнаренковском районе республики. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет.

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу, однако спасти водителя медикам не удалось - он скончался от полученных повреждений.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ