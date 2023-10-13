Нанесла удар по спине, пытаясь отбиться: жительница Башкирии получила тяжелые травмы после встречи с медведицей

12:37, 13 окт 2023

В небольшом населенном пункте Петровское, расположенном в Ишимбайском районе Башкирии, произошел неожиданный инцидент. Местная жительница столкнулась на улице с медведицей, которая была не одна, а с медвежонком.

Самка дикого животного, видимо, решила, что женщина представляет угрозу для ее детеныша, и набросилась на нее. Между сельчанкой и хищницей завязалась отчаянная схватка. Женщина пыталась отбиться, нанеся удар по спине зверя, однако медведица сумела причинить ей серьезные травмы.

По словам очевидцев, медведь перегрыз жертве руку, хотя это не точно. Скорее всего, у пострадавшей перелом и рваные раны от когтей животного. Татьяну (имя изменено - ред.) госпитализировали центральную районную больницу Ишимбая. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Глава местного сельсовета Александр Летунов подтвердил информацию о происшествии. Он рассказал, что раньше Татьяна работала в сельской больнице санитаркой. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Жители села в шоке от случившегося. По их словам, они никогда не сталкивались с нападением диких животных, тем более медведей. Ведь леса находятся достаточно далеко от населенного пункта.

Причины, по которым медведица привела медвежонка к жилым домам, пока неясны. Возможно, хищники остались без кормовой базы из-за аномальной жары или лесных пожаров. А от отчаяния звери могут пойти на контакт с человеком. Жителям села рекомендовано соблюдать осторожность и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео