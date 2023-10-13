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В Башкирии избавились от медведицы, напавшей на местную жительницу

В Башкирии избавились от медведицы, напавшей на местную жительницу

14:07, 13 окт 2023

В Башкирии в пятницу, 13 октября, в населенном пункте Петровское Ишимбайского района произошел трагический инцидент - медведица напала на местную жительницу и нанесла ей серьезные травмы. Женщина получила рваные раны на спине и перелом руки.

На место происшествия срочно выехали полицейские и сотрудники регионального Министерства экологии. После проведенных мероприятий дикое животное было обнаружено и лишено жизни. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в подобной ситуации медведица представляла серьезную угрозу для людей и дальнейшее ее существование было опасно.

Выяснилось, что у медведицы было трое медвежат. Они попали в кадр - на видео видно, как малыши бегут по улице, а люди спешат спрятаться от них в машине. В Минэкологии пообещали, что о медвежатах позаботятся - их передадут на временное содержание в Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район происшествия нападение медведя
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