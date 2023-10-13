В Красноярске 2-летняя девочка умерла от истощения: родители кормили ее только овощами

15:05, 13 окт 2023

Трагический случай произошел в семье красноярских родителей-сыроедов Светланы и Дениса. Эта пара, имея троих детей, увлеклась идеями сыроедения и последователями радикальных взглядов на питание, таких как Дмитрий Лапшинов. Родители полностью перевели свою младшую двухлетнюю дочь на овощно-фруктовую диету, исключив из ее рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие важные для развития ребенка продукты.

В результате у девочки развились тяжелые заболевания - хроническое расстройство питания и анемия. Несмотря на ухудшение состояния здоровья ребенка, задержку в развитии и очевидные признаки истощения организма, родители продолжали придерживаться своих радикальных взглядов на питание. Они категорически отказывались обращаться за медицинской помощью и лечили дочь народными средствами дома.

В апреле этого года, девочка заболела ОРВИ. Изможденный организм ребенка не смог справиться с болезнью - через два дня малышка умерла. Так безрассудство и фанатичная приверженность родителей опасным диетам привели к трагическим последствиям.

После смерти ребенка в их дом прибыли представители органов опеки. Они обнаружили в холодильнике семьи только овощи, фрукты и заготовки - имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок. Никаких полноценных продуктов, необходимых для нормального развития ребенка, в доме не было.

Против родителей-сыроедов было возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасном для жизни состоянии. У них осталось двое детей, судьба которых теперь под вопросом.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный