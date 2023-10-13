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В Уфе пропал 13-летний Альберт Рассказов

В Уфе пропал 13-летний Альберт Рассказов

16:01, 13 окт 2023

В Уфе развернули поиски 13-летнего Альберта Рассказова, бесследно пропавшего 12 октября. Мальчик вышел из дома и не вернулся.

Согласно информации поисковой организации «БашРегионспас», рост подростка составляет 135 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем была серая куртка, темно-синие брюки и серо-черные кроссовки.

Волонтеры обращаются ко всем жителям Уфы с просьбой присоединиться к поискам и сообщить любую информацию о местонахождении Альберта по горячей линии 89373102112 или по номеру 112. Каждая мелочь может помочь вернуть мальчика домой.

По словам старшего полковника юстиции Светланы Абрамовой, в 64% случаев дети уходят из дома из-за конфликтов в семье. А руководитель группы поиска пропавших Павел Нестеров отметил, что ежегодно в Башкирии пропадают около 50 детей - в основном, подростков, которые уходят в поисках себя.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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