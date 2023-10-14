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В Уфе 72-летняя женщина погибла при ДТП на Новоалександровском шоссе

В Уфе 72-летняя женщина погибла при ДТП на Новоалександровском шоссе

11:41, 14 окт 2023

В городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Столкнулись два автомобиля – «Лада Веста» и «Шкода Октавия». В результате аварии погибла пожилая пенсионерка, сидевшая на пассажирском сидении «Шкоды Октавии».

ДТП случилось утром на оживленном Новоалександровском шоссе. По данным сотрудников столичной Госавтоинспекции, «Лада Веста» под управлением 47-летней женщины двигалась в направлении улицы Энергетиков. В это время навстречу ей ехала «Шкода Октавия» с 77-летним мужчиной за рулем, в салоне которой и находилась погибшая пассажирка.

Сообщается, что оба водителя госпитализированы. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование и устанавливают все обстоятельства и причины этой трагической аварии, унесшей жизнь 72-летнего человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии авария в Уфе ДТП ДТП Уфа смертельная авария
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