Пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов в Башкирии - видео

12:23, 14 окт 2023

В Башкирии в ночь на субботу в селе Иглино произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Хёндэ Акцент и совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину.

Инцидент произошел ночью, 14 октября, на улице Российской. Как сообщил в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор республики В. Севастьянов, в выдыхаемом воздухе водителя было обнаружено изрядная доля алкоголя. Кроме того, ранее, в 2016 году, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Однако сдал свое водительское удостоверение лишь в прошлом году.

В результате наезда пострадавшие пешеходы получили различные травмы и сейчас находятся в больнице. Полиция проводит расследование произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: ГИБДД по РБ