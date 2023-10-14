Четвертые сутки нет вестей: в Башкирии ищут двух пропавших девушек из Самары

13:05, 14 окт 2023

По пути в Уфу исчезли две уроженки Самары в возрасте 17 и 20 лет. Девушек ищут уже несколько суток – с 8 октября, когда они отправились из дома в Башкирию и по сей день их местонахождение неизвестно. Информацию об этом распространила поисковая организация «Лиза Алерт Башкортостан».

17-летняя Рухшон Шухратжоновна Эргашева имеет следующие приметы: рост 166 сантиметра, среднее телосложение, волосы черного цвета и карие глаза. Из одежды в момент пропажи на ней были толстовка серого цвета, широкие брюки черного цвета и белые кроссовки.

20-летняя Махлия Юсуфбек Кизи Носирова имеет рост 155 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. На ней была бежевая куртка, серая толстовка, голубые джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, у кого есть информация о местонахождении пропавших девушек, срочно связаться по телефону 8 (937) 320-44-74.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети