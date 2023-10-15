Пожар в Сибае унес жизнь пожилого мужчины

11:31, 15 окт 2023

В Республике Башкортостан произошла трагедия - в огне страшного пожара погиб 73-летний пенсионер. Происшествие случилось в населенном пункте Горный г. Сибая. Огонь охватил частный жилой дом.

По информации Главного управления МЧС РБ, престарелого человека нашли между верандой и входом в жилище. Медики приложили все усилия, чтобы реанимировать мужчину, но спустя некоторое время констатировали его кончину.

Пожарные оперативно потушили возгорание, не дав пламени распространиться дальше двух квадратных метров.

В настоящее время на месте трагедии работают оперативники и дознаватель МЧС РФ. Ведется расследование для установления причины возгорания жилого дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ