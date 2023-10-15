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Директор свалила вину на соцсети: подробности громкого скандала в школе Башкирии, где школьники избили одноклассницу

Директор свалила вину на соцсети: подробности громкого скандала в школе Башкирии, где школьники избили одноклассницу

14:19, 15 окт 2023

В середине октября в одной из школ Башкирии случилось ЧП: ученики 6 класса жестоко избили свою одноклассницу. Мать девочки полагает, что причиной нападения стала травля в классе, однако один из задержанных школьников утверждает обратное. Рассказываем подробно об этой истории.

О случившемся стало известно 11 октября: мать пострадавшей написала главе Башкирии в соцсетях, что ее 12-летнюю дочь избили на уроке в школе при деревне Савалеево Кармаскалинского района.

"Двое одноклассников моей дочери избили её прямо в классе. Пинали ногами, из-за чего моя дочь оказалась в реанимации с отбитой селезенкой, повреждением поджелудочной железы и многочисленными ушибами", - написала мать.

Однако на этом неприятности не закончились: девочка сразу пожаловалась учителю на боль в руке, но, по словам матери, тот проигнорировал это. Школьница просидела в классе до конца занятий, а затем поехала домой. В тот же день ей вызвали скорую помощь, и с полученными травмами девочку доставили в кармаскалинскую больницу.

"Прошу разобраться в этом инциденте. Почему такое безразличие к моей дочери со стороны администрации школы?", - вопрошала мать пострадавшей.

Позже ситуацией заинтересовалась прокуратура. Было установлено, что нападение произошло в отсутствие учителя в классе. Сейчас надзорное ведомство проверяет, были ли нарушения со стороны сотрудников школы. Местная администрация также отреагировала: они сообщили матери, что комиссия по делам несовершеннолетних и полиция уже разбираются в инциденте. Зачинщиков драки вместе с родителями планируют вызвать на допрос в течение месяца.

Директор сельской школы отказалась обсуждать случившееся, сославшись на занятость. В минздраве республики сообщили, что девочка попала в больницу в среднетяжелом состоянии, поэтому за ней из Кармаскалы прислали вертолет, который доставил пострадавшую в Уфу. Сейчас школьница проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице.

На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Башкирии Ольга Панчихина. 13 октября она вместе с представителями минобра республики посетила школу, а затем навестила пострадавшую в больнице. Омбудсмен заверила девочку и её мать в готовности оказать им поддержку. Помимо лечения травм, школьница будет проходить психологическую реабилитацию.

По словам Панчихиной, произошедшее необходимо обсудить не только с участниками конфликта, но и со всем классом, чтобы помочь детям лучше понять границы допустимого поведения.

Как рассказала мама девочки в программе "Честно говоря", дочь боится возвращаться в школу, так как получила угрозы от обидчиков. Директор учреждения отказалась общаться с журналистами лично, однако заявила, что виноваты соцсети, раздувшие конфликт без расследования. Мальчик, ударивший одноклассницу, сказал, что та оскорбила его отца, пожелав смерти на СВО. В то же время 11-летний подозреваемый утверждает, что ударил лишь однажды по руке и никогда прежде не обижал девочку. Одноклассники считают, что он регулярно доставал пострадавшую.

Читатели в интернете высказали мнение по поводу случившегося. Некоторые обвиняют учителей и требуют привлечь их к ответственности. Другие предлагают более жесткие меры вплоть до порки. Многих волнует вопрос: почему остальные дети не заступились за жертву?

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи допросят родителей, учеников и сотрудников школы. Прокуратура проводит собственную проверку.

Омбудсмен Панчихина о ситуации с избитой в Башкирии школьницей: нужна серьезная профилактическая работа

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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