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В Башкирии пьяный работник сервиса без прав, угнал "Солярис" после ремонта - видео

В Башкирии пьяный работник сервиса без прав, угнал "Солярис" после ремонта - видео

16:32, 15 окт 2023

На территории Иглинского района Республики Башкортостан произошел инцидент, связанный с угоном автомобиля марки Hyundai Solaris. Владелец машины оставил её в автосервисе для ремонта. Автомеханик решил самостоятельно уехать на отремонтированном автомобиле, однако потерял управление. В результате автомобиль был обнаружен на улице Калинина в том же населенном пункте, причем выяснилось, что водитель съехал в кювет.

За рулём находился 43-летний сельчанин, которому потребовалась медпомощь. Как оказалось, перед поездкой мужчина употреблял алкоголь, о чём свидетельствовали результаты теста, показавшие 0,877 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Более того, ранее работник автосервиса уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. При этом у него отсутствуют водительские права.

В связи с угоном хозяин ТС написал заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Стоит отметить, что вождение в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагическим последствиям. Например, на участке дороги в направлении Стерлитамак - Раевский произошла смертельная авария с участием подростков. Как сообщили в ГИБДД, 16-летний юноша без разрешения матери взял автомобиль Хёндэ Крета.

Неопытный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. От полученных травм скончалась 13-летняя школьница. Ещё двух пассажиров в возрасте 19 лет доставили в больницу, один из них позже умер в реанимации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии угон
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