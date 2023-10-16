В Башкирии 10-летний мальчик выстрелил в голову приятелю из пистолета отца

11:18, 16 окт 2023

В селе Бураево Бураевского района Башкирии произошел несчастный случай с участием детей. Два друга, ученики местной школы, без разрешения взяли у отца одного из них пневматический пистолет.

Мальчики решили пострелять - один расставлял мишени, пока второй из них заряжал оружие и случайно нажал на спусковой крючок. Вылетевшая пуля попала точно в висок ребенка.

Пострадавшего срочно госпитализировали в местную районную больницу. Однако там не рискнули самостоятельно извлекать пулю, опасаясь осложнений. Мальчика доставили в уфимскую больницу, где провели сложную операцию по удалению инородного тела.

Как выяснили врачи, пуля раздробилась, ее осколок задел мозг ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но предстоит длительное восстановление.

К сожалению, случаи с применением оружия среди подростков происходят нередко. Например, недавно, в одном из уфимских микрорайонов, произошел инцидент с участием 23-летней девушки. Она приставила пистолет к голове 14-летнего мальчика, возвращавшегося домой на скейтборде после посещения в больнице отца. Злоумышленница хотела отобрать у ребенка мобильный телефон. К счастью, ей это не удалось. Подробности того происшествия мы освещали здесь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ