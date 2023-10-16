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В Башкирии в собственном доме погибли мужчина и женщина - видео

В Башкирии в собственном доме погибли мужчина и женщина - видео

14:53, 16 окт 2023

Жуткая трагедия произошла утром в понедельник, 16 октября, в одном из жилых домов в Башкирии.

Как сообщили в информационной службе регионального МЧС, мимо жилого дома, расположенного по ул. Старомихайловской в населенном пункте Михайловка Бижбулякского района, проходила местная жительница. Она увидела, что из дома валит густой черный дым, а крыша объята пламенем. Женщина попыталась позвать хозяев дома, но ответа не последовало.

Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Им удалось быстро локализовать и потушить открытое горение на крыше. Однако внутри дома обнаружилась страшная картина - тела двух погибших жильцов. Предположительно, это 65-летний мужчина и женщина 49 лет.

Сейчас на месте работают эксперты МЧС. Предстоит тщательное расследование, чтобы установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели двух человек. Пока можно предположить, что пожар начался на рассвете, люди задохнулись в дыму во сне и не смогли выбраться наружу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия пожар смерть
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