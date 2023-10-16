Жители села в Башкирии обеспокоены судьбой осиротевших медвежат - видео

19:18, 16 окт 2023

Сельчане в социальных сетях сообщают, что в населенном пункте Петровское Ишимбайского района Башкирии снова появились медвежата, осиротевшие после того, как их мать была добыта охотниками. Жители обеспокоены дальнейшей судьбой малышей и опасаются, что без материнской опеки шансы на их выживание в дикой природе невелики.

В информационной службе Министерства экологии республики пояснили, что в тот же день двое медвежат скрылись в лесу и с тех пор ни разу не появлялись в населенном пункте. Третий медвежонок, которому на вид около девяти месяцев, проявлял агрессию и не давался в руки охотникам. Вероятно, именно он и появился минувшей ночью в селе Петровское.

В настоящее время на место происшествия выехала группа охотников с собаками. Их задача — обнаружить животное и, не причиняя ему вреда, отогнать обратно в лес.

«Несмотря на юный возраст, медведь в 9 месяцев вполне способен выжить в дикой природе в одиночку, без матери», — прокомментировали ситуацию в Минэкологии.

напала на местную жительницу

Ранее издание Newsbash сообщало о ЧП случившемся в прошедшую пятницу. Медведица в сопровождении медвежат, которая получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Чтобы предотвратить новые нападения дикого зверя на людей, охотинспекторы минэкологии приняли решение застрелить агрессивную хищницу. По словам замминистра Камиля Биргулиева, нахождение лесного хищника с медвежатами в черте населенного пункта представляло серьезную угрозу для безопасности местных жителей. Изначально планировалось передать осиротевших малышей на временное содержание в Ишимбайскую районно-городскую общественную организацию охотников и рыболовов. Однако теперь было принято решение оставить медвежат на воле в естественной среде обитания.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Минэкологии РБ