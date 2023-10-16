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«Достал ножницы и щипцы»: тюменский врач сцепился со стюардессой рейса Уфа — Тюмень

«Достал ножницы и щипцы»: тюменский врач сцепился со стюардессой рейса Уфа — Тюмень

21:09, 16 окт 2023

На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Уфа — Тюмень, разразился скандал с участием тюменского врача-отоларинголога Вадима Б. Инцидент случился 14 октября на рейсе авиакомпании Utair.

По некоторым данным доктор сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения. В полете между ним и бортпроводницей вспыхнула словесная перепалка, переросшая в открытый конфликт. Мужчина начал осыпать девушку бранью, а затем, не добившись нужного эффекта, прибег к более жестким мерам — достал из сумки медицинские инструменты: ножницы, зажимы и щипцы.

В беседе с журналистами издания 72. Ru мужчина пояснил, что страдает аэрофобией — боязнью полетов, однако вынужден летать по работе. На этот раз ему показалось, что самолет падает, терпя бедствие. Чтобы успокоиться и понять, что происходит, Вадим обратился за разъяснениями к стюардессе. Однако та либо неправильно истолковала его просьбу, либо проигнорировала согласно инструкциям компании. Когда мужчина убедился, что полет проходит в штатном режиме, пассажиры, сидевшие позади, уговорили его успокоиться и занять свое место.

Вадим Б. категорически опроверг информацию о том, что угрожал бортпроводнице или применял к ней рабочий инструмент. По его словам, хирургические ножницы, которые находились при нем, имеют слишком маленькую режущую поверхность, чтобы представлять угрозу. Врач назвал обвинения абсурдными и несерьезными. На прямой вопрос о том, употреблял ли он алкоголь перед вылетом, Богун отказался отвечать, сославшись на результаты медицинского освидетельствования на следующий день, не обнаружившего в его крови ни алкоголя, ни запрещенных веществ.

Стоит отметить, что в 2021 году оскандалившийся врач предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Согласно информации транспортной прокуратуры, будучи врачом тюменской больницы РЖД, он незаконно брал деньги с пациентов за проведение им бесплатных операций по полису ОМС. Таким образом с 24 пострадавших он получил свыше 350 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
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