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В Башкирии сошли с рельсов два вагона грузового поезда - видео

В Башкирии сошли с рельсов два вагона грузового поезда - видео

09:58, 17 окт 2023

Во вторник ночью, 17 октября, на участке железной дороги между станциями Улу-Теляк и Аша в Башкирии произошел инцидент с грузовым составом. Два пустых вагона сошли с рельсов в районе населенного пункта Казаяк в Иглинском районе.

Как сообщили в информационной службе регионального ГУ МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. Полотно железной дороги не было повреждено, поэтому движение поездов было быстро восстановлено в реверсивном режиме. Ожидается, что пассажирские поезда могут опаздывать примерно на час. Угрозы экологии района нет.

На месте инцидента развернуты аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 21 человек и 7 единиц спецтехники. Предварительной причиной происшествия называют экстренное торможение поезда из-за выбежавшего на пути животного.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия
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