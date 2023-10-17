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В Башкирии студенты колледжа похитили и вымогали деньги у несовершеннолетнего

В Башкирии студенты колледжа похитили и вымогали деньги у несовершеннолетнего

14:09, 17 окт 2023

Во вторник, 17 октября, стало известно о ЧП произошедшем в политехническом колледже города Стерлитамака. Двое студентов этого учебного заведения подозреваются в тяжком преступлении — похищении человека с целью вымогательства.

По данным следствия, подозреваемые вывезли в лес школьника и, угрожая ему пневматическим пистолетом, потребовали передать им 20 тысяч рублей. Это преступление произошло еще в сентябре, однако лишь сейчас всплыли шокирующие подробности.

Руководство Стерлитамакского политехнического колледжа подтвердило, что в отношении двух их студентов действительно ведется расследование. Подозреваемые учатся на 1 и 2 курсе, одному из них 16 лет, другому исполнилось 17. Их предполагаемая жертва — ученик десятого класса городской гимназии.

Директор колледжа заверил, что остальные студенты находятся в безопасности и могут не опасаться этих двоих, поскольку те находятся под следствием. Политехнический колледж в Стерлитамаке состоит из двух корпусов и готовит в основном специалистов для работы на промышленных предприятиях.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке вымогательство похищение ребенка
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