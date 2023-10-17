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Авария в Уфе: Nissan X-Trail въехал в пешеходный переход

Авария в Уфе: Nissan X-Trail въехал в пешеходный переход

14:40, 17 окт 2023

В понедельник, 16 октября, на участке автодороги в направлении Уфа — Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ниссан X-Trail. Подробности рассказали в столичной ГИБДД.

70-летний водитель Ниссана двигался трассе в направлении улицы Речной. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в надземный пешеходный переход, расположенный справа по ходу движения автомобиля.

В результате столкновения мужчина и 68-летняя женщина, находившаяся в пассажирском кресле, получили серьезные травмы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы сообщают, что по факту ДТП начато административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Будет дана оценка действиям водителя, выяснено соблюдение им правил дорожного движения.

Это происшествие произошло на фоне участившихся в последнее время случаев нарушения ПДД водителями в Башкирии. Так, по данным ГИБДД, только за минувшие выходные дорожные полицейские составили свыше 4400 протоколов о нарушениях. 153 водителя были задержаны в состоянии опьянения, 13 из них могут понести уголовную ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия ДТП ДТП Уфа аварии авария в Уфе
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