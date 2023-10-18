Из-за ураганного ветра в Башкирии госпитализирована женщина, повреждены крыши домов

09:19, 18 окт 2023

В Башкирии ветер ураганный силы принес много неприятностей за прошедшие сутки.

Согласно данным УГЗ стало известно, что на двух женщин упала рекламная вывеска, еще на одну женщину упало дерево. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, сильный порывистый ветер сорвал крышу складского помещения на ул. Майкопской в Демском районе, ее отбросило на 4 припаркованных неподалеку автомобиля.

По информации регионального Минздрава, стихия сорвала листы кровельного покрытия с крыш Благовещенской и Калтасинской центральных районных больниц. Однако, несмотря на разрушения, медучреждения продолжают работать в обычном режиме.

За прошедшие сутки из-за урагана было зарегистрировано 131 отключение электроэнергии по республике. Также поступило 79 сообщений о падении деревьев и 25 сообщений о повреждениях крыш домов.

Специалисты Башкирского гидрометеоцентра прогнозируют, что в ближайшие 3 дня ветер сохранит свою силу, ожидается дождь, который в северных и горных районах будет перемежаться со снегом.

В связи с этим власти республики рекомендуют жителям и гостям региона по возможности не выходить на улицу во время непогоды. Лучше находиться дома или в других закрытых помещениях. Не оставлять детей без присмотра. Если порывистый ветер застал на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Не стоит прятаться около зданий, рекламных щитов, деревьев и остановок общественного транспорта. Нужно соблюдать повышенную осторожность и беречь себя и близких.

Читайте также: В Башкирии порывистый ветер сорвал кровлю с крыш двух больниц

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети