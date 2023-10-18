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В Башкирии гололед стал причиной ДТП в которой пострадала женщина

В Башкирии гололед стал причиной ДТП в которой пострадала женщина

11:48, 18 окт 2023

На территории Туймазинского района Башкирии произошла авария с участием иномарки и отечественной легковушки.

Как сообщил Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, ДТП случилось на трассе вблизи населенного пункта Нижнетроицкий. Водители двух встречных автомобиля – Ауди A4 и ВАЗ-2106, пытаясь избежать лобового столкновения не справились с управлением и оказались в кювете.

Водителю ВАЗа удалось избежать травм. А вот женщина, которая находилась за рулем иномарки, получила травмы, ее доставили в больницу.

Подробности инцидента, причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются сотрудниками ГИБДД. По предварительным данным, причиной аварии стали несоответствующие погодным условиям скоростной режим и состояние дорожного покрытия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии ДТП
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