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Беспилотник упал в центре Уфы: подробности инцидента

Беспилотник упал в центре Уфы: подробности инцидента

17:47, 18 окт 2023

В Уфе произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Жители сообщили, что в районе парка «Первомайский» микрорайона Черниковка на землю опустился «беспилотник самолетного типа с парашютом». Очевидцы опубликовали фотографии аппарата в соцсетях.

Источник рассказал, что беспилотник запустила местная компания для проведения исследований. По его словам, это не военная техника. Произошел сбой в управлении, и оператор потерял контроль над аппаратом.

Случай произошел на ул. Черниковской, между домами номер 70 и 77. Как рассказал источник, компания заказала беспилотник для изучения городской инфраструктуры и местности, необходимых для проектирования. Но во время полета возникли проблемы с управлением, и аппарат упал.

По словам очевидцев, беспилотник приземлился на проезжую часть, никого не задев и не причинив никому вреда.

Напомним, ранее глава Башкирии подписал указ о запрете использования всех беспилотных летательных аппаратов над территорией республики. Это решение было принято после инцидента с беспилотником в Москве. Таким образом власти пытаются обезопасить небо региона от подобных происшествий.

Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП / T.me
Теги: Уфа
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