Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе отравилась 12-летняя школьница выпив водку на безалкогольной вечеринке

В Уфе отравилась 12-летняя школьница выпив водку на безалкогольной вечеринке

10:40, 19 окт 2023

В Уфе произошел инцидент с участием 12-летней школьницы, которая посетила вечеринку для подростков и отравилась алкоголем.

Как сообщает ТГ-канал Мэш Батащ, девочка пришла 14 октября на тусовку «KULTURA PARTY», рассчитанное на подростков от 14 лет. Билет на вечеринку стоил 150 рублей. Несмотря на то, что на мероприятии не предлагали алкоголь, ребенок в тяжелом состоянии из-за отравления водкой был доставлен в реанимацию.

По словам организаторов, 12-летняя посетительница прошла незамеченной в толпе других подростков, оплатив входной билет. Мать девочки рассказала, что ее ребенку налили несколько шотов спиртного, последствия которых она помнит смутно.

Хотя организаторы настаивают, что на вечеринке подросткам продавали только безалкогольные напитки, мать пострадавшей собирается написать заявление в полицию. Вызванные на место сотрудники опросили бармена и организатора, однако мероприятие после инцидента продолжилось.

В Башкирии закрыли пищеблок после массового отравления студентов

Читайте также:

В Башкирии закрыли пищеблок после массового отравления студентов
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа отравление
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok