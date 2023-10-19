В Уфе отравилась 12-летняя школьница выпив водку на безалкогольной вечеринке

10:40, 19 окт 2023

Уфе произошел инцидент с участием 12-летней школьницы, которая посетила вечеринку для подростков и отравилась алкоголем.

Как сообщает ТГ-канал Мэш Батащ, девочка пришла 14 октября на тусовку «KULTURA PARTY», рассчитанное на подростков от 14 лет. Билет на вечеринку стоил 150 рублей. Несмотря на то, что на мероприятии не предлагали алкоголь, ребенок в тяжелом состоянии из-за отравления водкой был доставлен в реанимацию.

По словам организаторов, 12-летняя посетительница прошла незамеченной в толпе других подростков, оплатив входной билет. Мать девочки рассказала, что ее ребенку налили несколько шотов спиртного, последствия которых она помнит смутно.

Хотя организаторы настаивают, что на вечеринке подросткам продавали только безалкогольные напитки, мать пострадавшей собирается написать заявление в полицию. Вызванные на место сотрудники опросили бармена и организатора, однако мероприятие после инцидента продолжилось.

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Автор: Семен Подгорный