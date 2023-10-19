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Вспыхнувший пожар уничтожил три дома в СНТ под Стерлитамаком

Вспыхнувший пожар уничтожил три дома в СНТ под Стерлитамаком

11:17, 19 окт 2023

В одном из садоводческих товариществ Башкирии, расположенном в Стерлитамакском районе, загорелись сразу три дачных домика. Происшествие случилось в СНТ «Калинка».

Как только в службу спасения поступило сообщение о пожаре, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты из Стерлитамака. Также к тушению огня подключились сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и специалисты Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Сгорели три деревянных дома дачников, которые на момент возгорания никем не использовались. Из-за того, что участки в СНТ расположены очень близко друг к другу, а ветер дул сильный, пламя быстро перекинулось на соседние строения. Благодаря слаженным и скоординированным действиям всех привлеченных пожарных подразделений открытое горение удалось потушить в максимально сжатые сроки, не дав огню распространиться дальше.

К счастью, в результате этого пожара никто из людей не пострадал и не погиб. Сейчас причины и точные обстоятельства возникновения огня устанавливаются. О факте пожара в СНТ «Калинка» сообщили в Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия пожар
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