«Перед носом останавливаются»: жители Башкирии жалуются на аварии, происходящие из-за скота

14:32, 19 окт 2023

Жители Башкирии выражают обеспокоенность по поводу возросшего числа дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за бесконтрольного выгула домашнего скота вблизи автомобильных дорог. Мнения людей по этому поводу разделились.

Одни обвиняют владельцев животных, считая, что они должны нести ответственность за их содержание и не допускать их выхода на проезжую часть. Другие полагают, что в первую очередь виноваты сами водители, нарушающие правила дорожного движения и превышающие скоростной режим.

Местные жители активно обсуждают эту проблему в соцсетях и делятся своим мнением. Алсу Стрелкова спрашивает:

«Почему лошадей не закрываете? Аварии в основном из-за них, они не только на дорогах, они везде».

Рита Иванова в ответ заявляет, что лошади всегда свободно передвигались по району, и проблема в том, что водители перестали быть внимательными и начали превышать скорость.

Водитель маршрутки Константин Кузьмин призывает автовладельцев тоже соблюдать правила дорожного движения. Однако в ответ водители приводят конкретные примеры аварий, произошедших даже на небольшой скорости из-за внезапно выбежавших на дорогу лошадей и коров.

Риф Асылгужин считает, что владельцы скота должны контролировать выгул животных и не выпускать их ночью одних. Арслан Усманов рассказывает о случае, когда на темной дороге чуть не сбили корову, хотя водители ехали аккуратно и не превышали скорость.

В некоторых районах Башкирии местные администрации уже предпринимают меры, чтобы не допускать свободного выгула скота. Например, в Абзелиловском районе создана специальная комиссия для решения этой проблемы.

Автор: Семен Подгорный