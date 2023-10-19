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Легковушка против фуры: ДТП на трассе в Башкирии едва не унесло две жизни

Легковушка против фуры: ДТП на трассе в Башкирии едва не унесло две жизни

20:25, 19 окт 2023

В четверг, 19 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на 198 километре автодороги в направлении Уфа — Белорецк — Магнитогорск. Легковой автомобиль ВАЗ-21099, управляемый водителем 2003 года рождения, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с груженым КамАЗом.

Причиной инцидента стало лопнувшее заднее колесо у «девяносто девятой». Из-за этой поломки водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством и не смог удержать автомобиль.

Водитель КамАЗа не пострадал. А вот для пассажира и водителя легковушки этот удар едва не закончился трагедией. Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из машины. А водителя ВАЗ достали из помятого салона спасатели.

К месту аварии оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД городов Белорецка и Уфы. Они оказали первую помощь пострадавшим и в настоящее время разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: аварии происшествия ДТП
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