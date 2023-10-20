Жертва дорожного ремонта: в Уфе автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

09:14, 20 окт 2023

Накануне в Уфе произошла трагедия - 83-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля на улице Кувыкина в районе Зеленой Рощи.

По данным сотрудников ГИБДД, инцидент произошел примерно в 20 часов вечера. 69-летний водитель ехал на своем автомобиле Датсун в направлении улицы Рабкоров. Внезапно на дороге перед ним появилась пожилая женщина. Несмотря на предпринятые меры, водителю не удалось избежать столкновения.

Женщина еще оставалась живой после аварии. Медики экстренно доставили ее в больницу, однако по дороге в медучреждение она скончалась от полученных травм.

По словам водителя, пенсионерка выбежала на проезжую часть в темной одежде, и у него просто не было шансов затормозить вовремя.

Сотрудники ГИБДД продолжают расследование обстоятельств трагического происшествия.

Стоит отметить, что в этом районе сейчас идет длительный ремонт улицы Рабкоров. Из-за этого пешеходам приходится идти по проезжей части, так как тротуары перекрыты строительной техникой и материалами. Вероятно, именно поэтому погибшая оказалась на дороге в момент аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ