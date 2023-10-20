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Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию

Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию

10:22, 20 окт 2023

Согласно информации, опубликованной изданием Мэш Батащ, скандальная вечеринка для подростков, после которой 12-летнюю школьницу пришлось госпитализировать с отравлением алкоголем, была организована 15-летним сыном вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева.

По данным источника, начиная с июля 2023 года сын высокопоставленного чиновника регулярно устраивал в Уфе вечеринки под названием «KULTURA PARTY», ориентированные на подростковую аудиторию. Несмотря на то, что официально на этих мероприятиях запрещалось распитие алкоголя, по факту там происходило нечто совершенно иное, о чем свидетельствуют кадры видеозаписей. Последняя такая вечеринка закончилась ЧП — шестиклассница попала в реанимацию после того, как выпила несколько шотов алкоголя.

В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуются прокуратурой Республики Башкортостан. По предварительным данным, 15-летний сын вице-премьера арендовал помещение бара для проведения скандального мероприятия, воспользовавшись помощью своего друга. При этом последний уже привлекался к административной ответственноси за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.

Напомним, накануне стало известно о том, что 12-летняя школьница из Уфы была госпитализирована после посещения одного из ночных баров, где она употребила алкоголь.

В Уфе отравилась 12-летняя школьница выпив водку на безалкогольной вечеринке

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В Уфе отравилась 12-летняя школьница выпив водку на безалкогольной вечеринке
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия Алан Марзаев
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