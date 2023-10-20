Житель Башкирии чуть не погиб под упавшим деревом

11:28, 20 окт 2023

В четверг, 19 октября, в Башкирии произошел несчастный случай в лесу Новоалександровского лесничества Зилаирского района. 58-летний местный житель занимался заготовкой дров на зиму. Он успешно спилил первое дерево, однако при валке второго ствол упал прямо ему на ногу.

К счастью, на помощь вовремя пришел племянник пострадавшего, который работает в лесничестве. Обеспокоившись долгим отсутствием дяди, он отправился на его поиски. Благодаря своевременным действиям родственника, мужчину удалось спасти. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в ближайшую больницу.

Автор: Семен Подгорный