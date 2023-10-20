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В Уфе двухлетний малыш получил химический ожог пищевода, выпив средство для прочистки труб

В Уфе двухлетний малыш получил химический ожог пищевода, выпив средство для прочистки труб

19:21, 20 окт 2023

В Уфе произошло происшествие с 2-летним ребенком, который по неосторожности проглотил жидкость для прочистки засорившихся труб. Малыш сразу почувствовал себя плохо - началась сильная рвота, кашель.

Ребенка срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали химический ожог пищевода второй и третьей степени. Это очень серьезная травма, которая может привести к рубцеванию и сужению пищевода.

К счастью, состояние маленького пациента удалось стабилизировать, но врачи предупреждают, что в дальнейшем ему придется пройти процедуру бужирования - расширения пищевода специальным инструментом.

Будем надеяться, что организм ребенка справится и обойдется без дополнительных хирургических вмешательств. Этот трагический случай еще раз напоминает взрослым о том, что нужно внимательно следить за детьми и хранить опасные химикаты в недоступном для них месте.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа отравление
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