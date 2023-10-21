В Башкирии комбайн столкнулся с «семеркой»: один человек погиб, четверо в больнице
00:16, 21 окт 2023
В Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, четверых доставили в больницу.
Согласно информации региональной ГИБДД в пятницу примерно в 20:00 недалеко от населенного пункта Федоровка столкнулись комбайн марки «Ростсельмаш» и легковой автомобиль ВАЗ-2107.
В результате лобового столкновения водитель легковушки получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
С различными травмами в больницу были доставлены четверо пассажиров «семерки» — двое мужчин и две женщины.
Дорожным полицейским предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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