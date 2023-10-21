В Уфе завершились поиски 15-летней девушки
11:19, 21 окт 2023
В Уфе после нескольких дней поисков обнаружили пропавшую без вести 15-летнюю девушку.
14 октября она вышла из дома и не вернулась. Это вызвало большое беспокойство родных и близких. Втот же день к поискам подключились волонтеры поисковой организации «БашРегионСпас».
В социальных сетях люди активно задавали вопросы волонтерам о том, почему поиски начались так быстро, в день пропажи. На это добровольцы отвечали, что в подобных случаях пропажи подростков время играет решающую роль и отсчет может идти буквально на минуты.
Информация о 15-летней девушке активно распространялась в соцсетях, волонтеры ежедневно выезжали на ее поиски. К счастью, 19 октября пропавшую нашли живой и здоровой. О том, где она находилась эти несколько дней, поисковики не сообщают, следуя своим внутренним правилам конфиденциальности. Главное, что эта история завершилась благополучно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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