В Уфе завершились поиски 15-летней девушки

11:19, 21 окт 2023

Уфе после нескольких дней поисков обнаружили пропавшую без вести 15-летнюю девушку.

14 октября она вышла из дома и не вернулась. Это вызвало большое беспокойство родных и близких. Втот же день к поискам подключились волонтеры поисковой организации «БашРегионСпас».

В социальных сетях люди активно задавали вопросы волонтерам о том, почему поиски начались так быстро, в день пропажи. На это добровольцы отвечали, что в подобных случаях пропажи подростков время играет решающую роль и отсчет может идти буквально на минуты.

Информация о 15-летней девушке активно распространялась в соцсетях, волонтеры ежедневно выезжали на ее поиски. К счастью, 19 октября пропавшую нашли живой и здоровой. О том, где она находилась эти несколько дней, поисковики не сообщают, следуя своим внутренним правилам конфиденциальности. Главное, что эта история завершилась благополучно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети