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Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель

Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель

11:41, 21 окт 2023

Смертельная авария произошла сегодня на одной из автодорог Башкирии. 24-летний парень, управляя автомобилем марки Toyota Corolla в результате столкновения с опорой линии электропередачи погиб на месте происшествия.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, роковое ДТП случилось утром в районе поселка Тимашево Орджоникидзевского района города Уфы. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору. От полученных тяжелых травм водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дорожные полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия аварии авария в Уфе
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