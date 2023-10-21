Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель

11:41, 21 окт 2023

Смертельная авария произошла сегодня на одной из автодорог Башкирии. 24-летний парень, управляя автомобилем марки Toyota Corolla в результате столкновения с опорой линии электропередачи погиб на месте происшествия.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, роковое ДТП случилось утром в районе поселка Тимашево Орджоникидзевского района города Уфы . По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору. От полученных тяжелых травм водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дорожные полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ