Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель
11:41, 21 окт 2023
Смертельная авария произошла сегодня на одной из автодорог Башкирии. 24-летний парень, управляя автомобилем марки Toyota Corolla в результате столкновения с опорой линии электропередачи погиб на месте происшествия.
Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, роковое ДТП случилось утром в районе поселка Тимашево Орджоникидзевского района города Уфы. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору. От полученных тяжелых травм водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Дорожные полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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