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5 разбитых машин: в Уфе задержали пьяного водителя, устроившего погоню с полицейскими

5 разбитых машин: в Уфе задержали пьяного водителя, устроившего погоню с полицейскими

12:26, 21 окт 2023

В Башкирии произошел инцидент с участием нетрезвого водителя, устроившего настоящие «гонки» с сотрудниками полиции прямо во дворах жилых домов.

События развернулись поздним вечером 18 октября в городе Уфе. Патруль ДПС заметил подозрительный автомобиль марки «Гранта», который на большой скорости проехал мимо дома на улице Ушакова, 84. За рулем находился 23-летний местный житель, который, по всей видимости, был в состоянии алкогольного опьянения.

Завидев полицейскую машину, молодой человек резко нажал на газ, явно не желая останавливаться для проверки. Началась настоящая погоня по дворам многоэтажек. На большой скорости «Гранта» повредила пять автомобилей.

В итоге полицейским удалось остановить безрассудного водителя. При задержании выяснилось, что у молодого человека вообще не было водительского удостоверения. Кроме того, тест на алкоголь показал превышение нормы в 0,804 мг.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Его автомобиль был помещен на специальную стоянку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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