Поезд насмерть сбил медведя вблизи нацпарка Башкортостан

19:43, 21 окт 2023

В Башкортостане в районе национального парка произошел несчастный случай с участием медведя и поезда.

Как сообщает региональное МЧС, в ночь на 19 октября на 117-м километре железной дороги "Тюльган - Инзер" медведь выбежал на рельсы и был сбит грузовым составом. Инцидент произошел около часа ночи. Хищник погиб на месте, однако движение поездов не было нарушено.

Данный участок железной дороги находится неподалеку от национального парка Башкортостан, где обитает много диких животных, в том числе и бурые медведи. Видимо, зверь случайно вышел на пути во время ночной охоты.

Стоит отметить, что в последнее время в Башкирии участились аварии и ДТП с участием домашних животных, которые часто пасутся вблизи автомобильных дорог. Местные жители и водители по-разному относятся к этой проблеме, кто-то винит хозяев скота, кто-то призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. В некоторых районах уже принимают меры по недопущению свободного выгула животных.

Автор: Семен Подгорный